В Сумах будет новый прокурор

Валерий Могильный
19 февраля Совет прокуроров согласовала увольнения Валерия Могильного с должности руководителя Сумской местной прокуратуры, пишет Sumy.Today.
Валерий Могильный так прокомментировал свое увольнение: «Я остаюсь в органах прокуратуры. Написал заявление по собственному желанию из-за морально-политической ответственности за действия подчиненного, которого я не смог своевременно проконтролировать и предотвратить (речь идет о задержанного 4 февраля прокурора Сумской местной прокуратуры Михаила Моисеева на получении взятки в 3,5 тыс. долларов – Ред.). Увольняюсь с административной должности, а не из органов прокуратуры. Будет конкурс на другие вакантные должности, буду участвовать в них. Пока я без должности».
Вместо Валерия Могильного на должность руководителя Сумской местной прокуратуры хотят назначить Юлию Слабунову, которая сейчас возглавляет Ахтырскую местную прокуратуру. Сегодня ее заслушает Совет прокуроров в Киеве.
Заместитель Глуховского городского головы Александр Выскуб уволился....
Прокуратура настаивает на возвращении из противоправного пользования земельных участков площадью более 400 га стоимостью около 8,5 млн грн....
Руководителем Шосткинского местной прокуратуры назначен юриста 1 класса Байдак Андрей Юрьевич....
Заместитель глава Сумской облгосадминистрации Николай Подопригора уволился....
Информация об уголовном производстве, начатом по факту якобы ненадлежащего выполнения работ по ремонту дороги Р-46 Харьков - Ахтырка, не соответствует...