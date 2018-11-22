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Евгений Кудлай
Сегодня 13:39401

В Сумах будет новый прокурор

Валерий Могильный увольняется с должности руководителя Сумской местной прокуратуры.

Валерий Могильный

19 февраля Совет прокуроров согласовала увольнения Валерия Могильного с должности руководителя Сумской местной прокуратуры, пишет Sumy.Today.

Валерий Могильный так прокомментировал свое увольнение: «Я остаюсь в органах прокуратуры. Написал заявление по собственному желанию из-за морально-политической ответственности за действия подчиненного, которого я не смог своевременно проконтролировать и предотвратить (речь идет о задержанного 4 февраля прокурора Сумской местной прокуратуры Михаила Моисеева на получении взятки в 3,5 тыс. долларов – Ред.). Увольняюсь с административной должности, а не из органов прокуратуры. Будет конкурс на другие вакантные должности, буду участвовать в них. Пока я без должности».

Вместо Валерия Могильного на должность руководителя Сумской местной прокуратуры хотят назначить Юлию Слабунову, которая сейчас возглавляет Ахтырскую местную прокуратуру. Сегодня ее заслушает Совет прокуроров в Киеве.

Право Валерий Могильный Прокуратура Сумская местная прокуратура Увольнение Юлия Слабунова

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