В Сумах будет новый прокурор Валерий Могильный увольняется с должности руководителя Сумской местной прокуратуры.

19 февраля Совет прокуроров согласовала увольнения Валерия Могильного с должности руководителя Сумской местной прокуратуры, пишет Sumy.Today.

Валерий Могильный так прокомментировал свое увольнение: «Я остаюсь в органах прокуратуры. Написал заявление по собственному желанию из-за морально-политической ответственности за действия подчиненного, которого я не смог своевременно проконтролировать и предотвратить (речь идет о задержанного 4 февраля прокурора Сумской местной прокуратуры Михаила Моисеева на получении взятки в 3,5 тыс. долларов – Ред.). Увольняюсь с административной должности, а не из органов прокуратуры. Будет конкурс на другие вакантные должности, буду участвовать в них. Пока я без должности».

Вместо Валерия Могильного на должность руководителя Сумской местной прокуратуры хотят назначить Юлию Слабунову, которая сейчас возглавляет Ахтырскую местную прокуратуру. Сегодня ее заслушает Совет прокуроров в Киеве.