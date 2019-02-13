На Сумщине на взятке поймали директора коммунального предприятия На Сумщине разоблачен директор коммунального предприятия на вымогательстве и получении более 70 тыс. грн.

Прокуратурой Сумской области совместно со Следственным управлением Национальной полиции по материалам Управления защиты экономики в Сумской области разоблачена преступная деятельность директора одного из коммунальных предприятий исполнительного комитета Лебединского городского совета, который, злоупотребляя властью, с целью незаконного обогащения реализовывал песок и предоставлял в пользование транспортные средства предприятия без заключения соответствующих договоров.

В частности, указанный служащий требовал от физического лица неправомерную выгоду в сумме 70 тыс. 120 грн за загрузку и доставку 20 грузовиков песка. В среду, 20 февраля 2019 года, задокументирован факт передачи 63 тыс. грн от гражданина, также накануне он получил еще 7 тыс. 120 грн.

В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос о сообщение директору предприятия о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.