Сумчанам расскажут, как открыть бизнес В Сумах пройдет публичная лекция «ФЛП, и ты уже в бизнесе!».

В среду, 27 февраля, в общественном пространстве «Розумний хаб» (ул. Кузнечная, 2) состоится лекция о том, как начать собственное дело, с чего начать и в каком направлении двигаться. Своим опытом с Вами поделятся Максим и Мария Ольховик - совладельцы одного из бизнесов в Сумах. Также на встрече будут говорить о подводных камнях и преимуществах предпринимательства, а также возможные новации законодательства, касающихся регуляции деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине.

Начало встречи в 18:30. Участие - бесплатное.