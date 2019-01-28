Сумчанам расскажут, как быстро открыть бизнес

В среду, 27 февраля, в общественном пространстве «Розумний хаб» (ул. Кузнечная, 2) состоится лекция о том, как начать собственное дело, с чего начать и в каком направлении двигаться. Своим опытом с Вами поделятся Максим и Мария Ольховик - совладельцы одного из бизнесов в Сумах. Также на встрече будут говорить о подводных камнях и преимуществах предпринимательства, а также возможные новации законодательства, касающихся регуляции деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине.
Начало встречи в 18:30. Участие - бесплатное.
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