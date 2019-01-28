Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:55213

Сумчанам расскажут, как быстро открыть бизнес

В Сумах пройдет публичная лекция «ФЛП, и ты уже в бизнесе!».

В среду, 27 февраля, в общественном пространстве «Розумний хаб» (ул. Кузнечная, 2) состоится лекция о том, как начать собственное дело, с чего начать и в каком направлении двигаться. Своим опытом с Вами поделятся Максим и Мария Ольховик - совладельцы одного из бизнесов в Сумах. Также на встрече будут говорить о подводных камнях и преимуществах предпринимательства, а также возможные новации законодательства, касающихся регуляции деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине.

Начало встречи в 18:30. Участие - бесплатное.

Экономика Бизнес Лекция Розумний хаб ФЛП

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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