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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:14346

В Сумах грузовик снова повредил боллард

Сегодня, 20 февраля, в очередной раз боллард, установленный в переулке Терезова, был поврежден автомобилем.

На этот раз в него врезался грузовик, пишет 0542.ua.

Напомним, что боллард недавно отремонтировали, поскольку он несколько раз был поврежден в результате ДТП.

Установили боллард в 2013 году, заработал он только в феврале 2014-го. 

Право Боллард Дтп

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