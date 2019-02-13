В Сумах грузовик снова повредил боллард Сегодня, 20 февраля, в очередной раз боллард, установленный в переулке Терезова, был поврежден автомобилем.

На этот раз в него врезался грузовик, пишет 0542.ua.

Напомним, что боллард недавно отремонтировали, поскольку он несколько раз был поврежден в результате ДТП.

Установили боллард в 2013 году, заработал он только в феврале 2014-го.