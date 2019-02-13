В Сумах грузовик снова повредил боллард

На этот раз в него врезался грузовик, пишет 0542.ua.
Напомним, что боллард недавно отремонтировали, поскольку он несколько раз был поврежден в результате ДТП.
Установили боллард в 2013 году, заработал он только в феврале 2014-го.
Патрульные разыскали водителя транспортного средства, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия....
14 февраля, в период времени с 20.00 до 20.30 на улице Вячеслава Чорновола, возле дома 44, произошло ДТП с участием...
18 февраля, около 20.00 на проспекте Михаила Лушпы произошло ДТП....
На Буковине в результате столкновения грузовика и легковушки две пассажирки получили травмы. Одна из пострадавших скончалась в больнице....
Авария произошла сегодня, 17 февраля, около 11:00 возле Центрального рынка....