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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Двух врачей Кролевецкой ЦРБ проверяют правоохранители

На прошлой неделе кролевчан всколыхнула новость об обысках у врачей Кролевецкой центральной районной больницы, которые осуществлялись работниками Кролевецкого отделения полиции.

Как сообщили в Кролевецком ОП, правоохранителями проводится проверка в рамках открытого уголовного производства по ст. 184 Уголовного Кодекса Украины @Нарушение права на бесплатную медицинскую помощь@ в отношении двух врачей Кролевецкой ЦРБ. Сведения по делу внесены в ЕРДР.

Как отметил начальник Кролевецкого отделения полиции Андрей Малюшин, предварительно в полицию поступили обращения от ряда граждан о неправомерных, по их мнению, действиях врачей, которые побудили жителей района оплатить средства за оказание медицинской помощи.

По указанным фактам проводится проверка. Врачи от работы не отстранены и продолжают работать, пишет Сайт Кролевца.

Право Здравоохранение Кролевец

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