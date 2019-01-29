Двух врачей Кролевецкой ЦРБ проверяют правоохранители

Как сообщили в Кролевецком ОП, правоохранителями проводится проверка в рамках открытого уголовного производства по ст. 184 Уголовного Кодекса Украины @Нарушение права на бесплатную медицинскую помощь@ в отношении двух врачей Кролевецкой ЦРБ. Сведения по делу внесены в ЕРДР.
Как отметил начальник Кролевецкого отделения полиции Андрей Малюшин, предварительно в полицию поступили обращения от ряда граждан о неправомерных, по их мнению, действиях врачей, которые побудили жителей района оплатить средства за оказание медицинской помощи.
По указанным фактам проводится проверка. Врачи от работы не отстранены и продолжают работать, пишет Сайт Кролевца.
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