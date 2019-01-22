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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59235

Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий 21 февраля

По прогнозам областного Гидрометцентра, на территории Сумщины в течение суток 21 февраля ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

Также будет наблюдаться небольшой и мокрый снег, на дорогах гололедица.

В связи с этим спасатели призывают граждан быть осторожными, без необходимости не выходить на улицу. А водителям быть внимательными на дороге, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Непогода

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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