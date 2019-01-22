Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий 21 февраля По прогнозам областного Гидрометцентра, на территории Сумщины в течение суток 21 февраля ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

Также будет наблюдаться небольшой и мокрый снег, на дорогах гололедица.

В связи с этим спасатели призывают граждан быть осторожными, без необходимости не выходить на улицу. А водителям быть внимательными на дороге, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.