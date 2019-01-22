Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий 21 февраля

Также будет наблюдаться небольшой и мокрый снег, на дорогах гололедица.
В связи с этим спасатели призывают граждан быть осторожными, без необходимости не выходить на улицу. А водителям быть внимательными на дороге, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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