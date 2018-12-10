На Сумщине латают дороги в мороз В Сумской области продолжаются аварийные работы по ликвидации ямочности на автомобильных дорогах государственного значения.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог Сумской области, аварийные работы по ликвидации ямочности - это временная вынужденная мера, которая применяется для устранения деформаций покрытия, для обеспечения безопасного движения автотранспорта и защиты дорожной одежды от дальнейшего разрушения.

По заказу Службы автомобильных дорог в Сумской области подрядными организациями продолжаются работы по аварийной ликвидации ямочности и деформации покрытия проезжей части автомобильных дорог, которые возникли вследствие колебания температуры воздуха в зимний период (частые переходы через 0˚С). Продолжаются они в основном на участках дорог, которые длительное время не ремонтировались.

Сегодня, 20 февраля, для проведения аварийных работ были привлечены 15 бригад подрядных организаций, которые работали на дорогах общего пользования государственного значения. Аварийная ликвидация ямочности проводилась на международной автодороге М-02 Кипти-Глухов-Бачевск, 5 бригад работало на дорогах национального значения Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка и 2 - на автодороге Н-12 Сумы-Полтава. По 2 бригады дорожников работали на автодорогах регионального значения Р-45 Сумы-Краснополье-Богодухов и Р-61 Батурин-Конотоп-Сумы, 3 бригады ликвидировали аварийные ямы на автодороге Р-44 Сумы-Путиивль-Глухов. Сегодня ликвидировано более 196 кв. м ям и деформаций покрытия, а с начала проведения работ в текущем году - 765 кв. м ям.

На дорогах Сумской области работы с аварийного ямочного ремонта проводятся холодным асфальтобетоном.

Служба автомобильных дорог в Сумской области просит всех участников дорожного движения с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, быть внимательными в местах проведения аварийных дорожных работ и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Особенно призывают не игнорировать предупреждающие дорожные знаки, и заблаговременно снижать скорость движения своего транспортного средства перед ними. Просят всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными в местах проведения ремонтных работ. Выбирайте безопасный скоростной режим и не делайте опасных маневров, проезжая участки дорог, поражены выбоинами.