За «липовые» справки арестованным судят главного «тюремного» врача Сумщины Сегодня, 20 февраля, судья Ковпаковского райсуда Сум Ольга Катрич назначила к судебному разбирательству дело по обвинению начальника филиала Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Сумской области Алексея Шевченко в систематическом получении взяток за справки арестованным.

Следствием установлено, что 3 сентября прошлого года обвиняемого по мобильному попросили за 200 гривен обеспечить снятие лица с этапирования в суд Полтавы. Обвиняемый согласился на такое предложение и поставил диагноз «острая инфекция дыхательных путей», пишет sumy.today.

Как отмечает прокуратура, не останавливаясь на содеянном, 4 сентября Алексей Шевченко принял еще одно предложение неправомерной выгоды. На этот раз ему позвонил арестованный и попросил обеспечить снятие его с этапирования в Апелляционный суд Сумской области. Чиновник принял такое предложение и поставил арестованному диагноз «гипертонический криз неясного генеза».

По указанным фактам 27 ноября прокуратура сообщила Алексею Шевченко о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1, 3 ст.368 УК Украины.

Сегодня, 20 февраля, судья Катрич признала обвинительный акт в отношении Алексея Шевченко соответствующим нормам закона, и назначила дело к судебному разбирательству на 26 февраля на 10.30.

Если вину Алексея Шевченко признают, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.