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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50241

Дело о взятке для сумского депутата отложили на апрель

Сегодня, 20 февраля, в Ковпаковском районном суде Сум состоялось третье судебное заседание по делу по обвинению депутата Сумского горсовета Вячеслава Степченко в вымогательстве взятки.

В суд пришли все стороны, в том числе и сам обвиняемый. Заседание продолжалось не более часа. В нем прокурор и защита согласовали перечень свидетелей, которых должны допросить в ходе судебного рассмотрения дела. После этого судья Игорь Бычков назначил следующую дату - 12 апреля, пишет sumy.today.

Напомним: прокуратура обвиняет Вячеслава Степченко в вымогательстве у частного предпринимателя 4,5 тыс. долларов США за подготовку проекта решения горсовета о продлении срока аренды земельных участков и вынесения его на рассмотрение сессии.

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Обвинительный акт в отношении В.Степченко в суд поступил 5 июля 2018 года, дело к судебному разбирательству назначили в октябре прошлого года. С тех пор состоялось три заседания.

Право Взятка Вячеслав Степченко

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