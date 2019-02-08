Новый УЗИ-аппарат приобретут в Тростянецкую больницу Переоснащение Тростянецкой городской больницы идет быстрыми темпами.

Только что установили современный рентген аппарат и сделан качественный ремонт в рентген-кабинете, а уже сегодня на сессии городского совета депутаты приняли решение о выделении из городского бюджета средств в сумме 1,3 миллиона гривен на приобретение современного УЗИ-аппарата.

УЗИ-аппарат будет приобретено при условии софинансирования (50 на 50) из областного и городского бюджетов. По словам мэра Тростянца Юрия Бовы, новый УЗИ-аппарат будет многофункциональный, будет иметь четыре датчика. Для сравнения: в старом аппарате датчика было только два.

Новое диагностическое оборудование позволит проводить обследование внутренних органов, сосудов головного мозга, щитовидной железы, молочных желез, гинекологические исследования и тому подобное. Врачам намного легче будет ставить пациентам диагнозы.

Качество изображения на мониторе позволит увидеть и серьезные деформации, и мельчайшие отклонения от нормы, сообщает Тростянецкий горсовет.