Рабочие шосткинского завода «Звезда» обещают перекрыть трассу Киев-Москва Сегодня, 20 февраля, в Шостке на площади Свободы состоялся митинг с участием рабочих Шосткинского казенного завода «Звезда».

После митинга с участием народных депутатов Сергея Каплина и Александра Сугоняко заводчане колонной с транспарантами «Виновных к ответу!», «Выплати зарплату рабочим!» и лозунгами объединиться за выплату зарплаты рабочим прошли по главной улице Шостки до заводоуправления «Звезды», пишет Шостка.info.

Поскольку директора предприятия «Звезда» не было, к митингующим вышел главный инженер предприятия Андрей Ярош. Руководству предприятия и руководству «Укроборонпрома» выставили ультиматум.

Ключевое требование собравшихся — до 4 марта получить график погашения задолженности по зарплате.

Еще одно требование – обеспечение предприятия госзаказами. В обещания, что вскоре будет установлено новое оборудование, а завод заработает на новых мощностях, и уже есть заказы Минобороны, — собравшиеся не верят.

В случае, если требования не будут выполнены, протестующие намерены бессрочно перекрыть трассу Москва-Киев, установить там палатки и таким образом добиваться справедливости.