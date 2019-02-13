Рабочие шосткинского завода «Звезда» обещают перекрыть трассу Киев-Москва

После митинга с участием народных депутатов Сергея Каплина и Александра Сугоняко заводчане колонной с транспарантами «Виновных к ответу!», «Выплати зарплату рабочим!» и лозунгами объединиться за выплату зарплаты рабочим прошли по главной улице Шостки до заводоуправления «Звезды», пишет Шостка.info.
Поскольку директора предприятия «Звезда» не было, к митингующим вышел главный инженер предприятия Андрей Ярош. Руководству предприятия и руководству «Укроборонпрома» выставили ультиматум.
Ключевое требование собравшихся — до 4 марта получить график погашения задолженности по зарплате.
Еще одно требование – обеспечение предприятия госзаказами. В обещания, что вскоре будет установлено новое оборудование, а завод заработает на новых мощностях, и уже есть заказы Минобороны, — собравшиеся не верят.
В случае, если требования не будут выполнены, протестующие намерены бессрочно перекрыть трассу Москва-Киев, установить там палатки и таким образом добиваться справедливости.
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