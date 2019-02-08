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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04457

В Сумах побывала замминистра юстиции

20 сентября Сумы посетила первый заместителя Министра юстиции Украины Елена Сукманова, которая встретилась с деловыми кругами Сумщины.

Одним из достижений Революции Достоинства является то, что отношения всех уровней власти к малому и среднему бизнесу становится более европейским, заявил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время встречи.

«Постепенно страна меняется, уверенно движется вперед по пути проведения реформ. И одной из самых успешных является реформа децентрализации, о чем отмечают и украинские и зарубежные эксперты. Мы видим, как сегодня приходит «новая кровь» не только в бизнес, но и во власть, правоохранительные органы и органы юстиции, - отметил Николай Клочко. - Команда Министерства юстиции Украины в авангарде таких реформ. И мы с вами вместе сегодня создаем условия, чтобы людям было удобно жить, работать, создавать и развивать бизнес, получать услуги, чтобы было меньше бюрократии в решении актуальных вопросов».

Елена Сукманова провела для представителей бизнеса тренинг, во время которого назвала внешние и внутренние риски, с которыми могут сегодня столкнуться предприниматели, посоветовала, как уберечь себя от потери бизнеса, как надо вести себя в случае рейдерского захвата и т.п.

«Сегодня предприниматели должны знать все инструменты для успешного развития бизнеса, - рассказала она. - Быть информированными, это значит - быть защищенными. Поэтому мы и проводим такие встречи для деловых кругов всех областей».

Как сообщила начальник Главного управления юстиции в Сумской области Ирина Свистун, сейчас органы юстиции полностью открыты для граждан - как представителей бизнеса, так и других жителей Сумщины. Для нашей области, которая занимает ведущие позиции в аграрном секторе страны, важным и положительно оцененным стал прогрессивный шаг, когда регистрацию договоров аренды земли можно осуществить и у нотариуса, и у государственного регистратора. Бизнес-сообществом Сумщины положительно оценивается также возможность получения услуг в онлайн-режиме. Справки, выписки, проверка информации о себе в государственных реестрах - сегодня уже не надо ходить по кабинетам, все это доступно в электронном режиме.

«Мы идем навстречу каждому из вас, ведь понимаем, что и от вас также зависит благосостояние Сумщины и Украины», - обратилась Ирина Свистун к предпринимателям области.

Экономика Бизнес Николай Клочко Юстиция

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