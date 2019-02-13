Жителей Сумщины призывают проверить сведения о себе в государственном реестре избирателей

С целью обеспечения реализации избирательных прав граждан на очередных выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, избиратели области могут проверить в соответствующих отделах на местах или через Интернет сведения о себе в Государственном реестре избирателей.
По состоянию на 19 февраля в отделы ведения Государственного реестра избирателей аппаратов районных государственных администраций и городских советов, с начала избирательного процесса обратились 1333 избирателей, из них 879 - о проверке персональных данных, 265 - о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса, 54 - о включения в реестр и 135 - о внесении изменений в персональные данные.
Напомним: Центральная избирательная комиссия утвердила избирательные комиссии на Сумщине. ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины. В частности, в Сумской области создано 6 окружных избирательных комиссий. Жители Сумщины будут выбирать президента на шести избирательных округах с центрами в городах Сумы, Белополье, Глухов, Шостка, Ромны, Ахтырка.
По данным общественной сети «ОПОРА», во всех окружных избирательных комиссиях будут работать 7355 членов.
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