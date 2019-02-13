Сумская биатлонистка с серебром чемпионата Европы Уже в первый день Открытого чемпионата Европы украинская сборная зарабатывает медаль - серебро в индивидуальной гонке!

Наибольшее значение среди украинских девушек эта гонка имела именно для сумчанки Юлии Журавок, которая, помимо борьбы за медали, отстаивала свое лидерство в малом зачете индивидуальных гонок в Кубке IBU. И эта дополнительная мотивация придала дополнительные силы и окрылила нашу спортсменку, пишет biathlon.com.ua.

Хоть какие-то претензии предъявить Юле можно только за первый круг дистанции, который она прошла, возможно, излишне осторожно. Но зато на огневых рубежах отработала идеально, став единственной из участниц гонки, заработавшей всего одну минуту штрафа! При этом в чистом ходе Юля была вполне конкурентоспособна, заслуженно взойдя на вторую ступень пьедестала почета!

И как еще одна награда - первый сезонный трофей Журавок в ее взрослой карьере! Выиграв индивидуальную гонку Кубка IBU в Арбере, и став шестой в Обертиллахе, Юля сегодня поставила жирный восклицательный знак в борьбе за малый общий зачет индивидуалок! Единственная реальная соперница - немка Надин Хорхлер - провела также отличный старт, финишировав сегодня четвертой. Но сезонный трофей отправится в Украину!

Браво, Юля!!!

Став накануне соавтором подарочного букета для именинницы Яны Бондарь, сегодня Журавок своими силами сделала себе сразу три подарка - медаль, трофей, и... букет ))

Для того, чтобы стать "королевой" первого дня чемпионата Европы, нашей биатлонистке не хватило совсем немного: одна из наиболее ярких звезд этого турнира, олимпийская чемпионка в этой дисциплине Ханна Эберг подтвердила свой статус. Даже три промаха не помешала шведке подняться на высшую ступень подиума.

Бронзу на радость трибунам завоевала еще одна биатлонистка топ-10 общего зачета Кубка мира - Ирина Кривко. Имея в пассиве две минуты штрафа, она на последнем круге атаковала результат Журавок, но не дотянулась до нашей спортсменки, проиграв Юле девять секунд.

Еще один высокий результат в украинской команде удалось Вале Семеренко, которая, несмотря на четыре минуты штрафа, лишь немного не дотянулась до десятки сильнейших, финишировав 11-й.

К сожалению, неточность подвела и других наших девушек: Анастасия Меркушина заработала пять минут штрафа и закончила индивидуальную гонку 18-й. Вита Семеренко не закрывшая семь мишеней и Ольга Абрамова с пятью промахами финишировали за пределами 40 лучших, показав 51-й и 47-й результат соответственно.

Надежда Белкина, лишь сегодня ночью вернувшаяся вместе с командой из Солт-Лейк-Сити, на старт этой гонки не вышла, но остается лучшей из украинок в обще зачете Кубка IBU, продолжая занимать 7-е место. Юлия Журавок поднялась на 13-ю строчку и продолжает борьбу за топ-10 тотала.

Завтра удачно начавшийся для нашей команды чемпионат Европы продолжится сингл-микстом и смешанной эстафетой.

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Ханна Эберг (0+1+1+1) 48:13,1

2. Юлия Журавок (0+1+0+0) +32,3

3. Ирина Кривко (0+0+1+1) +41,5

...

11. Валя Семеренко (1+2+1+0) +3:10,7

18. Анастасия Меркушина (0+2+1+2) +4:03,2

47. Ольга Абрамова (1+3+0+1) +6:38,4

51. Вита Семеренко (1+1+1+4) +?:09,6