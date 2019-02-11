В Глухове массовое отравление в лицее-интернате

Все началось в ночь со вторника на среду, когда нескольким детям, ночующим в интернате, стало плохо. Пришлось даже скорую помощь вызывать. Ребят рвало и температурило. Утром масштабы проблемы увеличились в разы: многие ученики вообще не пришли в школу, ночью им было плохо. Например, в 4-м классе отсутствовало 16 детей. А те, которые все же явились на занятия, нуждались в срочной медицинской помощи. Их поместили в изолятор. Но вскоре появлялись новые и новые жертвы недуга, и учеников клали в спальный корпус, так как изолятор быстро оказался переполненным. Многих детей отпустили по домам. В среду эпицентром событий лицея-интерната стал медпункт: все внимание коллектива и руководства сосредоточилось именно на нем, ведь туда постоянно прибывали мальчики и девочки с жалобами на боли в животе, тошноту, рвоту, слабость, головокружение и сыпь. Как выяснилось, дети стали недомогать после ужина, который они приняли накануне в школьной столовой. Подопечных элитного учреждения кормили селедкой и мандаринами. Что именно стало причиной массового отравления - пока неизвестно. На данный момент ЧП нигде не афишируется, пишет Ваш шанс.
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