Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:431

В мэрии Сум проводят обыски

Сегодня, 21 февраля, к мэру Сум пришли следователи с постановлением Заречного райсуда, которое санкционирует проведение обысков в кабинетах Сумского горсовета.

Как сообщила пресс-секретарь Наталья Науменко, обыски проводят в рамках уголовного производства по факту гибели младенца в лифте на Супруна, 32/1 2 января. Сейчас обыскивают кабинет начальника правового управления Олега Чайченко, пишет sumy.today.

Право Обыск Олег Чайченко Смерть в лифте
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Дело сумского лифта-убийцы: директору департамента инфраструктуры продлили отстранение
18.02.2019 18:13

Дело сумского лифта-убийцы: директору департамента инфраструктуры продлили отстранение

По данным заммэра Сум Максима Галицкого, отстранение директора департамента инфраструктуры Григория Яременко продлили до 1 марта....

В «Сумыгазе» полиция и прокуратура проводят обыски
15.02.2019 17:06

В «Сумыгазе» полиция и прокуратура проводят обыски

Сегодня, 15 февраля, около 14.00 в центральный офис ПАО «Сумыгаз» на ул. Алексея Береста зашли следователи главного управления Нацполиции вместе...

15.02.2019 08:35

В Роменской исправительной колонии провели общий обыск

14 февраля в государственном учреждении «Роменская исправительная колония (№56)» проведен общий сбор персонала по условному сигналу «Буря - 3»....

В Сумской колонии провели общий обыск
13.02.2019 11:18

В Сумской колонии провели общий обыск

12 февраля в государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№ 116)» проведен общий сбор персонала по условному сигналу «Буря-3»....

Гибель младенца в сумском лифте: электромеханика «Горсумылифта» оставили под домашним арестом
08.02.2019 15:45

Гибель младенца в сумском лифте: электромеханика «Горсумылифта» оставили под домашним арестом

Такое решение коллегия судей Сумского апелляционного суда приняла, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора на постановление Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.