В мэрии Сум проводят обыски

Как сообщила пресс-секретарь Наталья Науменко, обыски проводят в рамках уголовного производства по факту гибели младенца в лифте на Супруна, 32/1 2 января. Сейчас обыскивают кабинет начальника правового управления Олега Чайченко, пишет sumy.today.
По данным заммэра Сум Максима Галицкого, отстранение директора департамента инфраструктуры Григория Яременко продлили до 1 марта....
Сегодня, 15 февраля, около 14.00 в центральный офис ПАО «Сумыгаз» на ул. Алексея Береста зашли следователи главного управления Нацполиции вместе...
14 февраля в государственном учреждении «Роменская исправительная колония (№56)» проведен общий сбор персонала по условному сигналу «Буря - 3»....
12 февраля в государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№ 116)» проведен общий сбор персонала по условному сигналу «Буря-3»....
Такое решение коллегия судей Сумского апелляционного суда приняла, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора на постановление Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым...