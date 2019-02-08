В мэрии Сум проводят обыски Сегодня, 21 февраля, к мэру Сум пришли следователи с постановлением Заречного райсуда, которое санкционирует проведение обысков в кабинетах Сумского горсовета.

Как сообщила пресс-секретарь Наталья Науменко, обыски проводят в рамках уголовного производства по факту гибели младенца в лифте на Супруна, 32/1 2 января. Сейчас обыскивают кабинет начальника правового управления Олега Чайченко, пишет sumy.today.