Сумчан запрошують на вечір поезії

Сергій П’ятаченко - педагог, поет, фольклорист і художник. Нещодавно експонувався з виставкою «Обриси легенд».
Початок вечора о 18:00.
Адреса галереї: вул. Соборна, 27. Вхід вільний.
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