Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0414

Сумчан запрошують на вечір поезії

22 лютого у приміщенні Сумської міської галереї відбудеться вечір поезії Сергія П'ятаченка «Проростання весни».

Сергій П’ятаченко - педагог, поет, фольклорист і художник. Нещодавно експонувався з виставкою «Обриси легенд».

Початок вечора о 18:00.

Адреса галереї: вул. Соборна, 27. Вхід вільний.

Досуг Вечер поэзии Сергей Пятаченко

По тематике

Сумчанам покажуть «Обриси легенд»
04.02.2019 11:19

Сумчанам покажуть «Обриси легенд»

5 лютого у приміщенні Сумської міської галереї відбудеться відкриття виставки педагога, фольклориста та художника Сергія П'ятаченка під назвою «Обриси Легенд»....

30.01.2014 16:49

В Сумах стало на одного депутата больше

Сергея Пятаченко, который победил на промежуточных выборах депутата городского совета по одномандатному избирательному округу № 27, официально ввели в состав...

Депутатскую вакансию в Сумском горсовете заняли
27.01.2014 15:13

Депутатскую вакансию в Сумском горсовете заняли

26 января в Сумах прошли промежуточные выборы депутата Сумского городского совета по одномандатному мажоритарному округу № 27....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.