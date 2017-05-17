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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59156

В обласному краєзнавчому музеї молодь зустрічалася з учасниками Революції Гідності

У музейній залі, де розгорнуто постійну експозицію-інсталяцію «Революція Гідності та АТО: сумський вимір», зібрались військовослужбовці Національної гвардії України (в/ч 3051) та студенти машинобудівного коледжу СумДУ.

Завідуюча відділом музею Ніна Багацька розповіла молоді про найдраматичніший етап протистоянь на Євромайдані – криваві дні 18 - 20 лютого 2014 року та тих, хто відійшов у вічність як Герої Небесної Сотні. Серед них – Герой України, Почесний громадянин м. Суми Олексій Братушка.

Оповідаючи про події лютого 2014 року, депутат Сумської обласної ради, учасник Революції Гідності й АТО Родіон Дученко підкреслив, що й сьогодні, коли в Україні точиться не лише збройна, а й інформаційна, духовна боротьба за мирне і гідне майбутнє нашої держави, Майдан залишається яскравим взірцем громадянської єдності. «Доля країни залежить від кожного її громадянина», – підсумував активіст.

В епіцентрі протистоянь у Києві 18-20 лютого 2014 року побував учасник Революції Гідності й АТО Сергій Бєсєдін, який зробив чимало цінних фотокадрів і прокоментував їх перед слухачами.

До фотодокументальної хроніки із власних архівів долучились Роман Ковальчук та Юрій Хомук. Після Революції Гідності Роман Ковальчук пройшов чотири роки боїв на сході України, але Майдан став по-справжньому переломним моментом його життя. «Саме тоді ми побачили, що свобода коштує дорого», – відзначив він у своєму виступі. Про силу духу, героїчну витримку і мужність протестувальників говорив Юрій Хомук, який під час протистояння з силовиками потрапив під обстріл і отримав поранення.

Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні та всіх патріотів, які поклали життя за незалежність України, пише сайт облради.

Общество Революция Достоинства

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