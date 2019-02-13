Сумчан запрошують на виставку вишитих рушників Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка представляє виставку вишитих рушників «Творіння рук, душі і серця».

Основу експозиції, присвяченої 205-річчю від Дня народження Тараса Шевченка, складають рушники, виконані студентами факультету мистецтв СумДПУ ім. А. С. Макаренка під керівництвом заслуженого майстра народної творчості України, викладача Ольги Гулей.

Представлені переважно весільні, так звані кумачеві рушники, де орнаменти та узори вишиті білими нитками по червоному полотну у традиційній для Сумщині техніці «тамбурний шов». Головне в ній — поєднання тла і вишивки червоного та білого кольорів; легкі хвилясті лінії тамбурного шва мерехтливо окреслюють вибагливі орнаментальні мотиви рослинного характеру.

Вишитий рушник для українців, зазначають бібліотекарі, це не просто предмет ужитку. Це оберіг, в орнаментах якого збереглися давні магічні символи. Візерунки на рушниках відображають світогляд та звичаї наших предків. У більшості вони мають символи орієновані на добро, здоров’я, достаток, добру долю. На кожному з представлених рушників, зображена найдавніша знакова композиція українського народного мистецтва – «дерево життя», що символізує собою загалом Космос з усіма його проявами. Тож запрошують усіх шанувальників українського народного мистецтва ознайомитись з експозицією.

Виставка діятиме до 10 березня.