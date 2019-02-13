На Сумщине мошенники обогатились на 25 тысяч Очередными жертвами злоумышленников стали жители Сум, Сумского и Недригайловского районов.

Жертвой «псевдо полицейского» стала 79-летняя сумчанка. Она отдала мошеннику за якобы непривлечение к уголовной ответственности сына 9500 гривен. По аналогичному сценарию был обманут и житель Сумского района. Мужчина поверил в услышанную информацию о ДТП с участием сына и перечислил неизвестному 4000 гривен.

А вот 81-летняя женщина и 78-летний мужчина из Недригайловского района пострадали от «работников собеса». Злоумышленники предлагали обмен старых купюр на новые. В результате определенных манипуляций в совокупности 12 000 гривен пенсионерам были поменяны... на сувенирные купюры.

По данным фактам в полиции отрытые уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные меры направлены на поиск и установление личности неизвестных мошенников.

Правоохранители еще раз обращаются к жителям области не быть слишком доверчивыми, особенно при общении с незнакомцами. В противном случае можно легко стать жертвами нечистых на руку злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.