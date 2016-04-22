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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:21247

Сумской хор вернулся из Киева с наградами

Юные музыканты достойно представили Сумы на IX Международном конкурсе «Premier», который прошел в Киеве.

Свои умения на конкурсе демонстрировали ученики вокально-хорового отдела детской музыкальной школы № 4 под руководством преподавателей Елены Харитоновой, Людмилы Саверской, концертмейстеров Анны Кобзистой, Алены Литвиненко.

Конкурс проводился на базе Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко.

В отдельных номинациях сумчане одержали победу и заняли призовые места, а именно: I место - Александра Мазина, Максим Галушка; II место - Екатерина Кобзистая, Диана Баранова; III место - Андрей Тарусов.

Досуг Детская музыкальная школа № 4 Музыкальный конкурс

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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