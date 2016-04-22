Сумской хор вернулся из Киева с наградами Юные музыканты достойно представили Сумы на IX Международном конкурсе «Premier», который прошел в Киеве.

Свои умения на конкурсе демонстрировали ученики вокально-хорового отдела детской музыкальной школы № 4 под руководством преподавателей Елены Харитоновой, Людмилы Саверской, концертмейстеров Анны Кобзистой, Алены Литвиненко. Конкурс проводился на базе Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко. В отдельных номинациях сумчане одержали победу и заняли призовые места, а именно: I место - Александра Мазина, Максим Галушка; II место - Екатерина Кобзистая, Диана Баранова; III место - Андрей Тарусов.