У главы Сумской ОГА новый зам

Им стал теперь уже бывший директор департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации Александр Милаш.
Напомним: у главы Сумской ОГА Николая Клочко было 4 зама: первый зам – Вадим Акперов (с 2018 года), замы – Иван Боршош (с 2014 года), Ирина Купрейчик (с 2015 года, с 2017 года в декрете), руководитель аппарата Дмитрий Живицкий (с 2016 года).
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