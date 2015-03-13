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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:52507

У главы Сумской ОГА новый зам

Сегодня, 21 февраля, на коллегии Сумской облгосадминистрации сообщили о новом заместителе главі ОГА.

Им стал теперь уже бывший директор департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации Александр Милаш.

Напомним: у главы Сумской ОГА Николая Клочко было 4 зама: первый зам – Вадим Акперов (с 2018 года), замы – Иван Боршош (с 2014 года), Ирина Купрейчик (с 2015 года, с 2017 года в декрете), руководитель аппарата Дмитрий Живицкий (с 2016 года).

Политика Александр Милаш Замгубернатора

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