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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00216

Сумские копы оперативно нашли водителя, совершившего и оставившего место ДТП

Около 2 часов ночи экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Ковпака.

Направляясь на место, патрульные во время телефонного разговора с заявителем выяснили, что участник ДТП, который уехал с места происшествия, был на автомобиле Skoda белого цвета. Уже на улице Металлургов инспекторы увидели автомобиль марки Skoda, который двигался им навстречу. Полицейские направились за ним, однако водитель легковушки только ускорил свое движение. В дворовой территории, на улице Леваневского, он резко остановил транспортное средство и, выйдя из него, начал убегать. Задержав водителя, стражи порядка поняли такое его поведение, ведь у него были явные признаки алкогольного опьянения.

Осмотрев легковушку, патрульные обнаружили характерные для ДТП механические повреждения. Объяснить свои действия 42-летний водитель отказался. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в присутствии свидетелей он также отказался.

Инспекторы составили на него административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП и ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, лицом, управляющим авто с признаками опьянения) КоАП.

Санкции данных статей предусматривают:

- ст. 124 КУоАП: штраф в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года;

- ст. 122-4 КУоАП: штраф в размере 255 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток;

- ст. 130 КУоАП: штраф в размере 10200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

Право Дтп Пьяный за рулем

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