В Сумах мусоровоз протаранил троллейбус

Водитель мусоровоза ООО «А-Муссон» допустил столкновение с троллейбусом № 261, следовавший из депо по маршруту № 1. В результате аварии у троллейбуса поврежден левый указатель поворота. После вызова работниками коммунального предприятия патрульной полиции, водитель мусоровоза покинул место происшествия, однако позже вернулся и общается с патрульными. Процесс оформления ДТП продолжается, сообщили в КП «Электроавтотранс».
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