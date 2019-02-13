В Сумах мусоровоз протаранил троллейбус Сегодня, 21 февраля, около 10:30 на перекрестке улиц Харьковская - Ахтырская произошла ДТП.

Водитель мусоровоза ООО «А-Муссон» допустил столкновение с троллейбусом № 261, следовавший из депо по маршруту № 1. В результате аварии у троллейбуса поврежден левый указатель поворота. После вызова работниками коммунального предприятия патрульной полиции, водитель мусоровоза покинул место происшествия, однако позже вернулся и общается с патрульными. Процесс оформления ДТП продолжается, сообщили в КП «Электроавтотранс».