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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине обнаружили туляремию

Об эпизоотической ситуации с туляремии в области сообщает Областной лабораторный центр.

Территория Сумской области относится к одной из самых неблагополучных энзоотических территорий в Украине по туляремии, что обусловлено климатически-географическими особенностями северо-восточной части Украины.

В последние годы зарегистрирована активизация эпизоотического процесса с указанной инфекции. Эпизоотии туляремии подтверждены лабораторным выделением возбудителей туляремии от грызунов, клещей и из объектов окружающей природной среды.

Так, в текущем году в биологическом материале, доставленном из Ахтырского района, обнаружен положительный результат в высоких титрах, что свидетельствует о необходимости повышенной настороженности как медицинских работников к диагностике заболевания, так и населения области.

Туляремия - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся поражением лимфатической системы, кожи, селезенки; образованием множественных гранулематозно-некротических очагов в различных органах, лихорадкой и общей интоксикацией. После перенесенного заболевания вырабатывается пожизненный иммунитет.

Возбудитель туляремии - туляремийная палочка. Основной источник инфекции для человека - грызуны (ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы). Достаточно часто заражаются охотники, фермеры, заготовители меха, мясники - после контакта с зараженными животными, при обработке туш.

Некоторые виды насекомых распространяют патогенные микроорганизмы через укусы животных. Кроме того, источником инфекции может быть вода, загрязненная бактериями. В производственных условиях возможно заражение и через дыхательную систему.

Передача туляремии от человека к человеку маловероятна.

Заболевания человека возможно вследствие контакта с больными грызунами или их выделениями; из-за употребления пищевых продуктов и воды, инфицированных выделениями грызунов; во время обработки инфицированных зерновых продуктов, фуража.

Возбудитель туляремии характеризуется высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды, особенно при низкой температуре и высокой влажности.

В зерне, соломе при температуре ниже 0ºС бактерии остаются жизнеспособными до 6 месяцев, а при температуре 20-30ºС - до 20 дней. В замороженном мясе возбудитель может сохраняться до 3-х месяцев, длительное время сохраняется в охлажденном молоке, сливках.

Некоторое время для профилактики туляремии у человека использовалась живая туляремийная вакцина, которая на сегодняшний день отсутствует на территории Украины. В настоящее время профилактика заболевания в эндемичных районах сводится к борьбе с грызунами.

Общество Туляремия
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