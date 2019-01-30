Директора «Дорремстроя» допросили в суде

Во время него допросили руководителя КП «Дорремстрой» Александра Вегеру, пишет sumy.today.
Он заявил, что предприятие, которым руководит, остановками не занимается, лоточная часть остановки должна очищаться той организацией, за которой она закреплена, а уборка снежного вала в компетенцию предприятия не входила. Кроме того, он считает, что остановки, на которой погибла девушка, на том месте не должно быть. Судья Капкин спросил у потерпевшей, есть ли у нее вопросы к Вегере. Женщина вместо вопроса подтвердила, что снег там никогда не убирали.
- Остановка там никогда не чистилась, и ее даже никто не признавал.
- А вы кто? - спросил А. Вегера.
- Я там живу, я мать, у которой погибла дочь.
- Да, там не была оборудована посадочная платформа, элементарный подход. Если уж не с твердым покрытием, то хотя бы так, чтобы безаварийно людям подходить к остановке. Я также считаю, что остановки там не должно быть.
Для вызова следующих свидетелей заседание отложили на 16.00 25 февраля.
Напомним, авария, в результате которой погибла 16-летьняя студентка, произошла еще в феврале 2016 года. Тогда у троллейбуса, отъехавшего от остановки напротив ТРЦ «Лавина», во время движения открылись двери, и девушка выпала из переполненного троллейбуса. Рядом с остановкой был снежно-ледяной вал, из-за которого девушка попала под колеса.
С тех пор остановку там запретили категорически, как и возле самой «Лавины». Подхода к регулируемому пешеходному переходу в этом месте не сделали, район «Эспланада» застраивается стахановскими темпами, а остановка для будущего 15-тысячного микрорайона, вероятно, не нужна. Вместо нее там собираются поставить заборчик якобы для безопасности.
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