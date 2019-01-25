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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57593

На Сумщине в деле убийства отцом своей 4-летней дочери умер адвокат матери

По ходатайству прокурора в связи с необходимостью получить подтверждающие документы о смерти защитника обвиняемой судебное разбирательство отложено на 10:00 час 7 марта, сообщает Белопольский райсуд.

Напомним: отца обвиняют по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего), мать - по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 УК Украины (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству и вследствие иного беспомощного состояния, если тот, кто оставил без помощи, обязан был заботиться об этом лице и имел возможность оказать помощь, а также в случае, когда он сам поставил потерпевшего в опасное для жизни состояние, повлекшее смерть потерпевшего).

Для информации: 13 июля 2018 года около 14 часов Б. умышленно нанес своей 4-летней дочери 2 удара по голове двухлитровой бутылкой наполненной водой и еще 1 удар кулаком также в область головы, потому что последняя отказалась есть.

За этими событиями наблюдала мать ребенка, которая не вмешалась в избиении ребенка, а наоборот, будучи возмущенной поведением дочери, ударила ее ладонью в область затылка, а после того, как дочь оказалась на полу, надавила ей коленом в область лобка.

Несмотря на то, что у дочери сразу ухудшилось здоровье, родители не оказали ей необходимой помощи, не вызывали врача, а отец отнес дочь на кровать, в которой она и умерла 14 июля 2018 года около 20 часов.

Совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности), наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.

Совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Право Белопольский район Убийство ребенка

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