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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:51114

Роменчанка попалась на крючок интернет-мошенников

Женщина, пытаясь приобрести через сайт «ОLX» детский стульчик для кормления, была обманутая мошенниками.

В Роменский отдел полиции за помощью обратилась 32-летняя роменчанка. Заявительница рассказала: подыскивая объявления о продаже стульчика для кормления для своей малышни, она наткнулась на выгодное предложение. Позвонила по указанному объявлению, чтобы узнать больше информации. Продавец предупредил, что сделка купли-продажи состоится после полного перечисления денег за товар и продиктовал необходимые реквизиты. Ничего не подозревая, покупательница перечислила на указанный номер банковской карточки 1200 гривен. Однако, как только деньги поступили на счет «продавца», связь с ним тут же оборвалась.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведут поиски злоумышленника.

Правоохранители в очередной раз призывают жителей области быть крайне осмотрительными при заключении таких сделок купли-продажи через Интернет. В том случае, когда товар все же решено приобрести, то лучше заранее условиться об оплате покупки после ее получения. И если продавец настаивает на предоплате, это повод задуматься - возможно, вы общаетесь с мошенником. В этом случае лучше отказаться от покупки, и поискать другое предложение. Будьте предусмотрительны, и вам не придется стать жертвой мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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