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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:47373

Сумские чиновники нашли новую отговорку, чтобы не внедрять электронный билет

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Немедленное внедрение электронного билета».

«В связи с повышением тарифа на проезд во всех видах транспорта, требуем немедленного внедрения электронного билета, по примеру г. Харьков, для прозрачности установления тарифов.

Что мы, как общество, от этого получаем:

- частичное выполнение нашего права на оплату услуги посредством использования электронных платежных средств;

- частичный контроль пассажирских перевозок, на основе которого будет создаваться статистика, которая в будущем поможет апеллировать в дебатах о пересмотре стоимости проезда;

- частичный налоговый контроль за деятельностью АТП и частных перевозчиков.

Уже давно всем очевидно, сумской власти и сумским перевозчикам выгодно, чтобы никто ничего не знал, выгодно скрывать реальный поток пассажирских перевозок.

В случае очередного отказа сумской власти действовать в интересах громады, а не в интересах частных перевозчиков, предлагаю просто напросто бессрочное игнорирование гражданами автобусных маршрутов общего пользования, работающих в обычном режиме (так называемых «маршруток») до удовлетворения вышеуказанных требований», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Ответ на электронную петицию:

«Согласно Закону Украины «О местном самоуправлении в Украине» исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов принимают решение о внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда (далее - АСУОП) в городском пассажирском транспорте независимо от форм собственности. То есть, АСУОП должна внедряться на всех имеющихся видах пассажирского транспорта, которые закреплены в сети пассажирского транспорта соответствующей административно-территориальной единицы, но ни в коем случае не выборочно (частично) на определенных видах пассажирского транспорта. Следует обратить внимание, что оснований, по которым должна вводиться АСУОП, таких, как повышение стоимости транспортных услуг, действующим законодательством не определено. Кроме того, учитывая значительную стоимость АСУОП с учетом организационной составляющей и технических параметров, немедленное внедрение таких систем не представляется возможным.

С учетом вышеизложенного и принимая во внимание важность данного вопроса как с точки зрения повышенного интереса к нему территориальной громаді города, так и в аспекте его инновационности, сообщаем, что распоряжением городского головы от 04.02.2019 № 31-Р создана рабочая группа по вопросам реализации полномочий исполнительных органов Сумского городского совета в сфере автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте независимо от форм собственности. Указанная рабочая группа занимается решением вопросов по реализации полномочий исполнительных органов Сумского городского совета в сфере АСУОП, определенных подпунктами 10-1 и 10-2 пункта «а» статьи 30 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».

Напомним: за последние годы было несколько петиций о введении электронного билета. Однако каждый раз чиновники отвечали по-разному: то нет денег; то есть программа, но нет денег; теперь вот очередная рабочая группа…

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