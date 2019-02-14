На Сумщине будут судить убийцу сына своей сожительницы Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего конотопчанина, который нанес смертельный удар сыну своей сожительницы.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Трагедия произошла 22 декабря 2018 года в Конотопе. Сожитель женщины в состоянии алкогольного опьянения ударил ее сына ножом в живот. На следующий день от полученного ранения 26-летний мужчина скончался в больнице.

«Когда приехали медики и полиция, мужчина сообщил, что пострадавший получил ранение на улице, когда ходил в магазин. Однако собранные в ходе следствия доказательства опровергли его показания», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.

За содеянное обвиняемому, который до этого уже был неоднократно судим, грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.