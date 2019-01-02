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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10442

В Сумах сломался лифт, торжественно открытый мэром Сум после капремонта три месяца назад

Сегодня, 21 февраля, в Сумах на ул. Героев Крут сломался капитально отремонтированный лифт.

Мэр Сум Александр Лысенко на запуске этого лифта 13 декабря 2018 года

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Наталья Новак.

«Не могу подобрать цензурных слов!!! В то время, когда в Сумском горсовете продолжается обыск в связи с гибелью младенца в лифте, наш лифт встал. Мой сосед полчаса просидел в темном лифте! Сейчас его ремонтируют. Ремонтируют лифт, который, сука, за более 200 тыс. грн был «капитально отремонтирован» по городской программе 70/30 только 3 (три!!!) месяца назад!

В наш дому «на торжественное открытие» лифтов приезжал Александр Лысенко и говорил что-то о «достижениях» в области лифтового хозяйства.

Интересно, что специально к его приезду в трех подъездах сделали ремонт - та-да-дааа! - на первых этажах!!! Да-да, покрасили и побелили только 1й этаж, Карл!!! Ну, типа, для картинку и видео.

Та же история и с дверью лифта - на первом этаже установили новые, а выше - просто покрасили. Но это другая история.

Важно то, что я не нашли наш адрес (Героев Крут, 72) в перечне домов с лифтами, соответствующии требованиям законодательства и разрешены к эксплуатации.

Это как? Какого... тогда запустили наши лифты в трех подъездах?!! Еще так пафосно - с камерами и «благодарными жителями». Знаете, сколько у нас молодых мам в доме?! Вы хотите новой трагедии?!

На наш «современный европейский город» точно наложили порчу!!!», - написала сумчанка.

Общество Ремонт лифтов

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