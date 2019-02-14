Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину 56-летний житель Шостки Маслов Владимир Борисович несколько лет назад уехал в Киев на заработки и с апреля 2018 года не выходит на связь с родными.

В полицию с заявлением об исчезновении своего 56-летнего отца обратилась его дочь. Женщина рассказала, что он последние годы ездил на заработки в столицу Украины, где работал на стройке. В апреле прошлого года его мобильный телефон перестал отвечать, а место нахождения отца ей не известно.

По его розыск был ориентирован личный Шосткинского отдела полиции. Соответствующее ориентирования разослано во все отделы и отделения полиции Украины.

На вид разыскиваемому 60-65 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения. Имеет седые волосы и серые глаза.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Маслова Владимира Борисовича, просьба сообщить в Шосткинского отдела полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102».