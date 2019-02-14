Сумские футзалисты сыграют с черкасскими (трансляция) Сегодня, 21 февраля, в Черкассах пройдет матч 14-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

Местный НФК «Черкассы» примет сумскую команду «FoodCentre-СумДУ». Начало в 15.30. Сейчас «Черкассы» идут седьмыми (из 9 команд) с 9 очками, у сумчан – 24 очка и третье место. В первом круге сумчане обыграли тогда еще «Шевченків край» 2:1.