Сумские футзалисты сыграют с черкасскими (трансляция)

Местный НФК «Черкассы» примет сумскую команду «FoodCentre-СумДУ». Начало в 15.30.
Сейчас «Черкассы» идут седьмыми (из 9 команд) с 9 очками, у сумчан – 24 очка и третье место. В первом круге сумчане обыграли тогда еще «Шевченків край» 2:1.
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