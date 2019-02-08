Прогноз погоды на Сумщине на уик-энд В пятницу и на выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием холодной воздушной массы из Скандинавии, которую принесет антициклон.

22 февраля - без существенных осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, температура ночью -10 ..- 15ºС, днем -4 ..- 9 ºС. 23-24 февраля - без существенных осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, температура ночью -12 ..- 17 ºС, днем -5 ..- 10 ºС.