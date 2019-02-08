Прогноз погоды на Сумщине на уик-энд

22 февраля - без существенных осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, температура ночью -10 ..- 15ºС, днем -4 ..- 9 ºС.
23-24 февраля - без существенных осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, температура ночью -12 ..- 17 ºС, днем -5 ..- 10 ºС.
Погода капризная дама, и вот уже завтра солнечная погода сменится на порывистый ветер, небольшие осадки в виде дождя и мокрого...
На выходных, 16-17 февраля, погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
В связи с выходом активного циклона с юго-запада днем 12 февраля по области и г. Сумы ожидаются сложные погодные условия....
На выходных, 9-10 февраля, погода на Сумщине будет формироваться под влиянием области повышенного атмосферного давления....