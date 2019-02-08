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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:09157

Прогноз погоды на Сумщине на уик-энд

В пятницу и на выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием холодной воздушной массы из Скандинавии, которую принесет антициклон.

22 февраля - без существенных осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, температура ночью -10 ..- 15ºС, днем -4 ..- 9 ºС.

23-24 февраля - без существенных осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, температура ночью -12 ..- 17 ºС, днем -5 ..- 10 ºС.

Общество Прогноз погоды

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Чего ждать сумчанам от погоды
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Чего ждать сумчанам от погоды

Погода капризная дама, и вот уже завтра солнечная погода сменится на порывистый ветер, небольшие осадки в виде дождя и мокрого...

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Что ждать сумчанам от погоды на выходных

На выходных, 16-17 февраля, погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....

11.02.2019 17:21

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...

В Сумах ожидаются сложные погодные условия
11.02.2019 14:34

В Сумах ожидаются сложные погодные условия

В связи с выходом активного циклона с юго-запада днем 12 февраля по области и г. Сумы ожидаются сложные погодные условия....

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Прогноз погоды на Сумщине на выходные

На выходных, 9-10 февраля, погода на Сумщине будет формироваться под влиянием области повышенного атмосферного давления....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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