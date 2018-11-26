Патрульные обнаружили у сумчанина кастет Патрульные обнаружили у сумчанина предмет, похожий на холодное оружие.

Экипаж патрульных получил сообщение о драке в одной из квартир дома на улице Ахтырской. Быстро прибыв на место, стражи порядка установили, что факт драки не подтверждается. Зато выяснили, что между девушкой и ее парнем возник конфликт потому что он не хотел оставлять ее место проживания. Успокоив молодую пару, конфликт был урегулирован.

24-летний сумчанин нервничал и взволнованно себя вел. Во время проведения поверхностной проверки, стражи порядка обнаружили у него металлический предмет, похожий на кастет. Объяснить историю происхождения и цели использования гражданин отказался.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК.