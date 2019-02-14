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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30139

На Сумщине фейковые банкиры продолжают обманывать людей

Полиция начала розыск преступников, которые хитростью заставили двух женщин из Ахтырского и Середина-Будского районов предоставить им конфиденциальную информацию и в результате похитили с чужих счетов почти 64 тыс. гривен.

В Ахтырский отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась 35-летняя женщина. Как выяснилось, днем на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, назвавшийся представителем банка, и под предлогом усиления защиты банковского счета от мошенников, предложил ей снять с банковского счета часть средств и перечислить обратно. Доверчивая женщина выполнила все, что говорил ей по телефону «работник банка», и как результат потеряла 50 000 гривен.

Вчера от преступных действий неизвестного мошенника пострадала и 58-летняя жительница села Голубовка Середина-Будского района. Злоумышленник, позвонив женщине, назвался представителем банка, и сообщил, что ее карта заблокирована. Узнав у своей жертвы конфиденциальную информацию, мошенник воспользовался ею и похитил с чужого банковского счета 13755 гривен.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.

Правоохранители ещ раз предостерегают граждан от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Помните, если вам звонят неизвестные, представляясь работниками банковских учреждений, и предлагают в телефонном режиме осуществить какие-либо банковские операции по перечислению денег на тот или иной счет, пытаются узнать у вас конфиденциальную информацию, номер счета, пинкод и т.д., знайте: так действуют мошенники. Поэтому необходимо сразу положить трубку, если разговор происходит по телефону, или же сказать четкое «нет», если идет общение «в живую», и сообщить в полицию. Всегда помните, Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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