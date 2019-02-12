В Сумах спасатели спустили ребенка с балкона (видео)

По предварительным данным, в Сумах на ул.Харьковская в девятиэтажном доме на балконе четвертого этажа оказался закрытым мальчик. Крики ребенка о помощи услышали случайные прохожие. Об этом они сообщили правоохранителям, которые выяснили, что в квартире, кроме ребенка, никого нет.
На место вызова прибыли сотрудники Службы спасения на штабном автомобиле и автолестница, по которой один из спасателей Сергей Павлун поднялся на балкон. Его встретил сильно замерзший 9-летний мальчик, одетый лишь в футболку, брюки и носки. Он едва мог произнести, что сильно замерз и боится высоты. Сергей успокоил мальчика, и они вместе начали спускаться по лестнице. В низу спасатель из рук в руки передал ребенка своим коллегам вместе с полицейскими.
Патрульные отвели мальчика к своему автомобилю, а неравнодушные жители принесли ему горячего чая. Врачи экстренной медицинской помощи осмотрели ребенка. К счастью, госпитализация не понадобилась. А мальчика полицейские передали его бабушке.
Спасатели обращаются к гражданам: не оставляйте малышей без присмотра! Только на этой неделе в Сумах это уже второй случай, когда оказавшись в одиночестве ребенок попал в опасную ситуацию. Напомним: 18 февраля в общежитии на ул. Герасима Кондратьева сумчанин Сергей Денисенко спас из горящего комнаты 8-летнего мальчика, который остался в доме без присмотра, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
19 февраля в Сумах в рамках методической площадки «Педагогика безопасности» состоялся практический семинар на тему «Развитие безопасного поведения на водных...
На сьогоднішній день людина навіть не уявляє своє життя без електрики. Освітлення, приготування їжі, дозвілля обігрів приміщень, все це використовує...
Сегодня, 14 февраля специалисты Службы спасения «101» посетили Сумской государственный педагогический университет им. А.С.Макаренко....
Спасатели г. Сумы вместе с сотрудниками КУ «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» 13 февраля провели...
11 февраля в 18:19 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....