В Сумах спасатели спустили ребенка с балкона (видео) 20 февраля в 14:26 в Службу спасения «101» от работников патрульной полиции поступила информация, что ребенку необходима помощь.

По предварительным данным, в Сумах на ул.Харьковская в девятиэтажном доме на балконе четвертого этажа оказался закрытым мальчик. Крики ребенка о помощи услышали случайные прохожие. Об этом они сообщили правоохранителям, которые выяснили, что в квартире, кроме ребенка, никого нет.

На место вызова прибыли сотрудники Службы спасения на штабном автомобиле и автолестница, по которой один из спасателей Сергей Павлун поднялся на балкон. Его встретил сильно замерзший 9-летний мальчик, одетый лишь в футболку, брюки и носки. Он едва мог произнести, что сильно замерз и боится высоты. Сергей успокоил мальчика, и они вместе начали спускаться по лестнице. В низу спасатель из рук в руки передал ребенка своим коллегам вместе с полицейскими.

Патрульные отвели мальчика к своему автомобилю, а неравнодушные жители принесли ему горячего чая. Врачи экстренной медицинской помощи осмотрели ребенка. К счастью, госпитализация не понадобилась. А мальчика полицейские передали его бабушке.

Спасатели обращаются к гражданам: не оставляйте малышей без присмотра! Только на этой неделе в Сумах это уже второй случай, когда оказавшись в одиночестве ребенок попал в опасную ситуацию. Напомним: 18 февраля в общежитии на ул. Герасима Кондратьева сумчанин Сергей Денисенко спас из горящего комнаты 8-летнего мальчика, который остался в доме без присмотра, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.