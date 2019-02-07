У Сумському художньому музеї відкриють одразу три виставки

"Мистецькі перлини Роменщини" із циклу "Музей-гість": до нас завітають твори з Роменського краєзнавчого музею, який у цьому році святкує свій 100-річний ювілей! На виставці буде представлено близько 30 живописних творів українських митців кін. ХІХ-ХХ ст.
"Пам'ятки про Миколу Чехова" (з нагоди 80-річчя надходження дару від Марії Павлівни Чехової до Сумського художнього музею). Матеріали надає Сумський Будинок-музей Антона Павловича Чехова. На виставці відвідувачі ознайомляться з малюнками та документами. Художник, ілюстратор та карикатурист Микола Павлович Чехов, як і його рідний брат Антон, жив та працював у маєтку Линтварьових на Луці. Учень В. Перова, друг І. Левітана, Микола Чехов, останні роки життя провів у Сумах. Похований на Лучанському цвинтарі.
"Тарас Шевченко та художники-ювіляри ХIХ-ХХ століття"- до 205-річчя з дня народження Кобзаря та 200-річчя з дня народження П. Куліша. На виставці будуть представлені офорти Тараса Григоровича, малюнок П. Куліша до офорту Л. Жемчужнікова та інші цікаві речі з фондів музею.
Виставки триватимуть до кінця березня.
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