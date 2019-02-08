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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09152

В Ромнах полиция задержала серийного вора

Им оказался житель города Ромны, который недавно вышел из тюрьмы.

В Роменский отдел полиции поступило сообщение о совершении ограбления. Работникам полиции, прибывшие по вызову, заявитель рассказал, что после проведения ремонтных работ оставил электроинструменты на улице, а сам на некоторое время зашел в дом. А когда вернулся, заметил незнакомца, который рылся в оставленных им вещах. На вопрос владельца, что он там ищет, последний прихватив электродрель и бросился наутек. Пострадавший хорошо запомнил его приметы, и сообщил правоохранителям.

Принятыми оперативно-розыскными мерами полицейские установили и задержали вора. Им оказался 27-летний местный житель. Мужчина недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение грабежей, мошенничеств и краж. А за последний месяц снова успел совершить ряд краж в городе, за что ему уже было объявлено о подозрении.

«В содеянном задержанный сознался. Рассказал, что похищенную электродрель успел сбыть своему знакомому таксисту за 100 гривен. В настоящее время украденное изъято и возвращено владельцу, - говорит Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - Сегодня грабитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение в совершении данного преступления. Решается вопрос об избрании ему судом меры пресечения в виде содержания под стражей».

За совершение грабежа фигуранту грозит очередной срок заключения от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ограбление Ромны

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