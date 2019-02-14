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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:34337

В Шостке беременная женщина стала жертвой Интернет-мошенников

Пытаясь приобрести через Интернет детскую коляску, жительница Шостки перечислил 3200 гривен предоплаты. Однако вместо ожидаемого детского транспорта в адресованной ей посылке оказался битый кафель и пенопласт.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 21-летняя жительница Шостки. Беременная женщина рассказала правоохранителям, что нашла на одном из известных Интернет-сайтов объявление о продаже детской коляски стоимостью 3200 гривен. Заинтересованная предложением, она позвонила по указанному там телефону и договорилась с продавцом о покупке. По условию оппонента, последняя перечислила 700 гривен предоплаты и стала ждать поступления посылки.

Однако на следующий день, ей позвонил продавец и требовал еще 2500 гривен предоплаты на свою карточку, угрожая в случае невыполнения условий - возвращением посылки. Женщина поспорила, но деньги все же перечислила.

Через несколько дней, получив посылку у перевозчика, жительница Шостки обнаружила в ней битый кафель и пенопласт.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» в рамках которого ведутся поиски афериста. Правоохранители снова обращаются к гражданам быть максимально осторожными при осуществлении купли-продажи через Интернет. Не отсылайте предоплату за заказанный товар, а рассчитывайтесь за него при получении. Помните, что едва ли не каждое второе онлайн-объявление размещается проходимцами с целью завладения вашими средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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