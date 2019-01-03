Лифт на Героев Крут продолжает не работать

При этом внутри кабины свет есть, а на конки он не реагирует. За сегодня в нем уже застряли трое – сначала мужчина утром, затем мама с ребенком после «ремонта». Об этом «Данкору» сообщила сумчанка Наталья Новак, которая ранее писала в Фейсбуке о сбое в работе лифта по ул. Героев Крут, 72.
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