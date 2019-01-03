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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4675

Лифт на Героев Крут продолжает не работать

Несмотря на заявления директора «Рембуда» Валентина Костюка, что остановка лифта связана с перебоями электроснабжения, лифт продолжает застревать.

При этом внутри кабины свет есть, а на конки он не реагирует. За сегодня в нем уже застряли трое – сначала мужчина утром, затем мама с ребенком после «ремонта». Об этом «Данкору» сообщила сумчанка Наталья Новак, которая ранее писала в Фейсбуке о сбое в работе лифта по ул. Героев Крут, 72.

"Лифт стоит на первом, никуда не едет, периодически дверью бахкает", - сообщила сумчанка.

Общество Ремонт лифтов

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