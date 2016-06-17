На Сумщине четыре сироты получили квартиры Четверо детей, находящихся в сложных жизненных условиях и которые росли без родительского попечения, получили собственное жилье от государства.

Ключи от новых домов счастливым новоселам вручил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время заседания коллегии облгосадминистрации.

Новое жилье получили Надежда Погребняк из Середина-Будского района, Марина Кравченко из Роменского, Диана Савченко из Кролевецкого района и Ольга Петренко из Конотопа.

«Важно поддерживать молодое поколение, особенно тех, кто нуждается сегодня в нашем внимании, - отметил глава облгосадминистрации. - Я поздравляю новоселов с этим событием, желаю, чтобы в ваших домах было уют, раздавался детский смех, чтобы вы были счастливы».

По словам начальника областной Службы по делам детей Юрия Калиновского, для обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки Сумской области из государственного бюджета в 2018 году выделено 17925,5 тыс. грн субвенции.

Сейчас принято решение о выделении средств субвенции на приобретение 22 квартир для детей-сирот и лиц из их числа и на приобретение трех помещений для детских домов семейного типа для устройства в семейные формы воспитания детей-сирот.

«За средства субвенции также планируется построить один групповой дом в с. Верхняя Сыворотка Сумского района. Верхнесыроватской объединенной территориальной громадой выделен земельный участок площадью 2000 кв.м. для строительства такого дома и средства на проектно-техническую документацию», - отметил Юрий Калиновский.