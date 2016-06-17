На Сумщине четыре сироты получили квартиры

Ключи от новых домов счастливым новоселам вручил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время заседания коллегии облгосадминистрации.
Новое жилье получили Надежда Погребняк из Середина-Будского района, Марина Кравченко из Роменского, Диана Савченко из Кролевецкого района и Ольга Петренко из Конотопа.
«Важно поддерживать молодое поколение, особенно тех, кто нуждается сегодня в нашем внимании, - отметил глава облгосадминистрации. - Я поздравляю новоселов с этим событием, желаю, чтобы в ваших домах было уют, раздавался детский смех, чтобы вы были счастливы».
По словам начальника областной Службы по делам детей Юрия Калиновского, для обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки Сумской области из государственного бюджета в 2018 году выделено 17925,5 тыс. грн субвенции.
Сейчас принято решение о выделении средств субвенции на приобретение 22 квартир для детей-сирот и лиц из их числа и на приобретение трех помещений для детских домов семейного типа для устройства в семейные формы воспитания детей-сирот.
«За средства субвенции также планируется построить один групповой дом в с. Верхняя Сыворотка Сумского района. Верхнесыроватской объединенной территориальной громадой выделен земельный участок площадью 2000 кв.м. для строительства такого дома и средства на проектно-техническую документацию», - отметил Юрий Калиновский.
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