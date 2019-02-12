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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах бегали лыжники-школьники

В Сумах стартовал II этап Всеукраинских соревнований по лыжным гонкам среди школьников.

21 февраля состоялось торжественное открытие Всеукраинских соревнований по лыжным гонкам среди школьников (II этап). Школьников поздравил начальник Сумского областного отделения (филиала) Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины Владислав Маслов, пожелав юным спортсменам крепкого здоровья, удачного старта и честной бескомпромиссной борьбы.

В соревнованиях принимают участие около 200 школьников. Лучшие спортсмены в течение четырех дней будут демонстрировать свое мастерство в борьбе за победу.

В первый день соревнований в гонке классическим стилем победителями и призерами стали:

в возрастной группе 2001-2002 г.р. среди юношей на дистанции 10 км

I место - Билан Даниил - Сумская область (29:32)

II место - Томашевский Алексей - Харьковская область (30:08)

III место - Назаров Михаил - Сумская область (31:01)

в возрастной группе 2001-2002 г.р. среди девушек на дистанции 5 км

I место - Ковалева Дарья - Сумская область (15:30)

II место - Андриевская Вита - Сумская область (16:54)

III место - Шаболдина Анастасия - Киевская область (17:05)

В возрастной группе 2003-2004 г.р. среди юношей на дистанции 7,5 км

I место - Романченко Дмитрий - Сумская область (22:19)

II место - Денисов Сергей - Сумская область (23:40)

III место - Руденко Александр - Сумская область (23:42)

В возрастной группе 2003-2004 г.р. среди девушек на дистанции 5 км

I место - Мурза Екатерина - Сумская область (16:15)

II место - Потетна Анастасия - Сумская область (16: 33,6)

III место - Савоченко Мария - Сумская область (16: 33,7)

в возрастной группе 2005-2007 г.р. среди юношей на дистанции 5 км

I место - Марченко Илья - Сумская область (14:33)

II место - Беспалый Михаил - Сумская область (16:22)

III место - Мухотинов Денис - Сумская область (16:23)

в возрастной группе 2005-2007 г.р. среди девушек на дистанции 3 км

I место - Пуцко Полина - Сумская область (11:15)

II место - Звиряка Анна - Сумская область (12:14)

III место - Мигаль Дарья - Сумская область (12:19)

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