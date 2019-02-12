В Сумах бегали лыжники-школьники

21 февраля состоялось торжественное открытие Всеукраинских соревнований по лыжным гонкам среди школьников (II этап). Школьников поздравил начальник Сумского областного отделения (филиала) Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины Владислав Маслов, пожелав юным спортсменам крепкого здоровья, удачного старта и честной бескомпромиссной борьбы.
В соревнованиях принимают участие около 200 школьников. Лучшие спортсмены в течение четырех дней будут демонстрировать свое мастерство в борьбе за победу.
В первый день соревнований в гонке классическим стилем победителями и призерами стали:
в возрастной группе 2001-2002 г.р. среди юношей на дистанции 10 км
I место - Билан Даниил - Сумская область (29:32)
II место - Томашевский Алексей - Харьковская область (30:08)
III место - Назаров Михаил - Сумская область (31:01)
в возрастной группе 2001-2002 г.р. среди девушек на дистанции 5 км
I место - Ковалева Дарья - Сумская область (15:30)
II место - Андриевская Вита - Сумская область (16:54)
III место - Шаболдина Анастасия - Киевская область (17:05)
В возрастной группе 2003-2004 г.р. среди юношей на дистанции 7,5 км
I место - Романченко Дмитрий - Сумская область (22:19)
II место - Денисов Сергей - Сумская область (23:40)
III место - Руденко Александр - Сумская область (23:42)
В возрастной группе 2003-2004 г.р. среди девушек на дистанции 5 км
I место - Мурза Екатерина - Сумская область (16:15)
II место - Потетна Анастасия - Сумская область (16: 33,6)
III место - Савоченко Мария - Сумская область (16: 33,7)
в возрастной группе 2005-2007 г.р. среди юношей на дистанции 5 км
I место - Марченко Илья - Сумская область (14:33)
II место - Беспалый Михаил - Сумская область (16:22)
III место - Мухотинов Денис - Сумская область (16:23)
в возрастной группе 2005-2007 г.р. среди девушек на дистанции 3 км
I место - Пуцко Полина - Сумская область (11:15)
II место - Звиряка Анна - Сумская область (12:14)
III место - Мигаль Дарья - Сумская область (12:19)
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