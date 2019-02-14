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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:4014

На Сумщине отремонтировали дороги с убытками для бюджета в 760 тысяч

Директору подрядного предприятия сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сотрудниками управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции при процессуальном руководстве Конотопской местной прокуратуры задокументирована преступная деятельность должностного лица общества с ограниченной ответственностью при осуществлении ремонта дорог за бюджетные средства.

Так, коммерческая структура осуществляла ремонт дорог за бюджетные средства. С целью присвоения бюджетных средств в акты выполненных работ были внесены заведомо ложные сведения. А именно были завышены объемы и стоимость работ. Работы были выполнены, но в значительно меньшем объеме.

Данный факт подтверждается соответствующими выводами актов проверок и экспертиз.

Так, в актах приемки выполненных строительных работ указана сумма в 1,4 миллиона гривен, однако, согласно экспертиз, их фактическая стоимость - 648 тысяч гривен. Сумма присвоенных указанным лицом средств более 760 тыс. гривен.

Сегодня, 21 февраля, руководителю предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, сообщает управление защиты экономики Сумской области.

Право Конотоп Присвоение средств Распил Ремонт дорог
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