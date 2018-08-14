Сумской баскетболист снова выиграл тур Суперлиги 3х3 20 февраля в Ивано-Франковске прошел четвертый тур Суперлиги 3х3.

Среди мужчин вполне закономерно победил «Днепр», который в финале разбил столичную «Планету Баскетбол» со счетом 22:12, победный бросок выполнил Максим Закурдаев, которому в последствии достался титул MVP. В составе чемпионов также играли Станислав Тимофеенко, Александр Сизов и сумчанин Андрей Кожемякин.

Третьей на туре финишировала «Одесса»:Алексей Щепкина, Эрнесто Ткачук, Ярослав Скрипец и выпускник СумГУ Роман Новиков.

Следующий тур Суперлиги 3х3 пройдет в Луцке 26 февраля.