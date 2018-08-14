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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:07106

Сумской баскетболист снова выиграл тур Суперлиги 3х3

20 февраля в Ивано-Франковске прошел четвертый тур Суперлиги 3х3.

Среди мужчин вполне закономерно победил «Днепр», который в финале разбил столичную «Планету Баскетбол» со счетом 22:12, победный бросок выполнил Максим Закурдаев, которому в последствии достался титул MVP. В составе чемпионов также играли Станислав Тимофеенко, Александр Сизов и сумчанин Андрей Кожемякин.

Третьей на туре финишировала «Одесса»:Алексей Щепкина, Эрнесто Ткачук, Ярослав Скрипец и выпускник СумГУ Роман Новиков.

Следующий тур Суперлиги 3х3 пройдет в Луцке 26 февраля.

Спорт Андрей Кожемякин Баскетбол 3х3

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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