Сумские студенты проиграли харьковским

Команда СумГПУ им. А.С.Макаренко принимала команду ХНУ им. В.Н.Каразина.
Со счётом 1:3 сумчане действующим чемпионам и лидерам восточной подгруппы. Единственный мяч в составе сумчан во втором тайме забил Владислав Курило.
После этой игры у ХНУ 10 очков (в 4 играх), на втором месте идет СумГУ с 8 (4), у СумГПУ – 1 (3), у ПНТУ – 0 (3).
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