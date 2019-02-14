Сумские студенты проиграли харьковским 21 февраля в Сумах прошла игра чемпионата Украины по футзалу среди вузов.

Команда СумГПУ им. А.С.Макаренко принимала команду ХНУ им. В.Н.Каразина.

Со счётом 1:3 сумчане действующим чемпионам и лидерам восточной подгруппы. Единственный мяч в составе сумчан во втором тайме забил Владислав Курило.

После этой игры у ХНУ 10 очков (в 4 играх), на втором месте идет СумГУ с 8 (4), у СумГПУ – 1 (3), у ПНТУ – 0 (3).