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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49209

В Сумах наркоман убегал от копов

Патрульные задержали мужчину с веществом, похожим на наркотическое.

Патрулируя улицу Александра Невского, внимание инспекторов привлек мужчина, который, увидев патрульное авто, сначала резко изменил направление движения, а затем вообще бросился наутек.

Стражи порядка быстро догнали и остановили мужчину. Во время проведения поверхностной проверки полицейским стала известна причина побега. У 28-летнего сумчанина при себе был пластиковый стаканчик с остатками белого порошкообразного вещества, вероятно наркотического происхождения.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Следователями по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

Право Наркотики

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