В Сумах полиция задержала скупщиков голосов за Порошенко. На их выручку пришла СБУ? В Украине началось открытое противостояние силовиков на почве подкупа избирателей. В Сумах полицейские задержали скупщиков голосов за действующего президента Петра Порошенко.

Об этом рассказал редактор портала Сensor.net.ua Юрий Бутусов в своем Facebook, пишет Страна.ua.

"Итак, что известно на данный момент. 21 февраля в 11.40 на линию "102" в Сумах позвонила Валентина Ивановна Шкура, 1957 года рождения, и сообщила, что по адресу улица Курская, дом 127, выдают деньги за голосование за одного из кандидатов, за кого именно не сказала, потому что ей самой деньги не выдавались, так как она сама отсутствует в списках избирателей.

Через два часа оперативная группа извлекла из подвального помещения на Курской двоих:

Мальцева Игоря Викторовича, проживающего в Киеве, и Лиховида Виталия Николаевича, проживающего в Никополе.

Поскольку у одного из них был предмет "похожий на пистолет", их задержали и доставили в отделение полиции.

Они отказались давать показания о своей деятельности, сослались на 63 статью Конституции, и пробыв в участке три часа, в пять вечера были освобождены и пошли домой. Предмет, похожий на пистолет оказался законным травматическим пистолетом. Состава преступления в их действиях не обнаружили.

В настоящее время, ночью, в городское управление полиции Сум прибыла оперативная группа областного СБУ и прокуратуры, которая проводит обыска у всех сотрудников полиции, которые были причастны к этому задержанию.

Прокуратура возбудила дело против сотрудников полиции по статье 365 часть 2. То есть по подозрению в превышении власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

А теперь без протокола. Мальцев и Лиховид - действительно сотрудники одного из подразделений избирательного штаба Петра Порошенко. Они входят в полевую структуру, которую возглавляет руководитель проекта построения сетей для голосования технолог БПП Дмитрий Касьянов.

И очевидно, что звонок и действия полиции не случайно совпали с сегодняшними 30 обысками в Запорожье, которые провело Государственное бюро расследований и СБУ у подозреваемых в построении сети для голосования сотрудников штаба Юлии Тимошенко.

Это ответные действия. Впервые мы видим, как полиция и МВД в ответ на действия пропрезидентских силовиков против Тимошенко, проводит акцию против структуры БПП.

Задержание в Сумах, очевидно, имеет своей целью разогнать встречную информационную волну в связи с обысками в Запорожье, и показать Петру Порошенко, что действия его штаба также осуществляются под контролем.

Это очень сильный политический сигнал. МВД и полиция очевидно, становятся на сторону оппозиции. Уникальный случай в истории Украины. Власть идет на выборы в условиях жесткой политической конкуренции и полиция принимает сторону оппонентов действующего президента.

Думаю, что в ближайший месяц последуют дальнейшие столкновения между правоохранительными органами в связи с приближением даты выборов и эскалацией психоза в главных политических штабах", - написал Юрий Бутусов.

Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Некоторые подробности этой истории сообщил нардеп, экс-советник Авакова Антон Геращенко.

"Сегодня в 11:40 в дежурную часть полиции города Сумы по телефону поступило сообщение от гражданки Ш., 1957 г.р. о том, что по адресу пр. Курский, 127 неизвестные раздают деньги за голосование за одного из кандидатов в Президенты.

На место выехала следственно-оперативная группа полиции, которая обнаружила и задержала по данному адресу двух граждан:

Игорь Викторович М., 08.08.1974 года рождения, проживает по адресу: г. Киев, ул., буд. 31, кв. 15;

Виталия Николаевича Л, 10.11.1984 г.р., жителя г. Никополь Днепропетровской области.

Оба гражданина, прогнозируемо, отказались давать какие-либо пояснения по факту возможной причастности к подкупу избирателей в городе Сумы.

Информация о причастности данных граждан к подкупу избирателей проверяется.

Сразу же после задержания данных граждан на их спасение по команде из Киева бросились местные прокуроры и сотрудники СБУ.

В настоящий момент прокуратурой города Сум начато уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудниками полиции, задержавших лиц, возможно осуществлявших подкуп избирателей.

В эти минуты сотрудниками СБУ и прокуратуры Сум проводится неотложный обыск (без решения суда) в кабинетах сотрудников уголовного розыска города Сумы.

Вот бы так оперативно правоохранительные органы действовали и в других случаях:))

Кто-то, к кому прислушиваются ГПУ и СБУ очень не хочет, чтобы полицейские фиксировали факты подкупа избирателей...

Как Вы думаете, в чью пользу возможно осуществлялся подкуп избирателей гражданами Л. и М:))?"