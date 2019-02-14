На Сумщине на взятке поймали очередного главу сельсовета На Сумщине задержали главу сельского совета, который за 2 тыс. долларов США обещал передать в аренду земельный участок.

Прокуратурой Сумской области совместно со Следственным управлением Национальной полиции по материалам Управления защиты экономики в Сумской области задержан глава одного из сельских советов Кролевецкого района, который требовал от физического лица неправомерную выгоду за решение вопроса о передаче в аренду земельного участка, расположенного на территории сельского совета.

В четверг, 21 февраля, задокументирован факт получения главой села на рабочем месте 2 тыс. долларов США. В настоящее время проводятся следственные действия, глава сельсовета задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.